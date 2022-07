Varese | 45enne uccide il nuovo compagno della ex | spara alla donna ferendola gravemente e si suicida

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 luglio 2022) Prima ha ucciso ilsua ex nel territorio di Cantello, al confine con, poi è andato a Stabio, in Svizzera, dove hato anche. Infine si èto. Il corpo dell’omicida, uncon cittadinanza svizzera, è stato trovato morto alle termelocalità svizzera intorno alle 18 di oggi, mentre poco dopo a Cantello, in via, veniva ritrovata l’altra vittima. Anche laè in gravissime condizioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.