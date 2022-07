Vaiolo scimmie | Bassetti | ' 1 700 casi in un giorno | vaccinare gruppi a rischio'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 luglio 2022) Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute) - Con "1.700in un solo" nel mondo, l'epidemia didelleha toccato nelle scorse ore il record di diagnosi. "I dati epidemiologici dicono che iriguardano prioritariamente una popolazione abbastanza ristretta: maschi, tra i 20 e i 40 anni, che si sono contagiati preferenzialmente per via sessuale o per contatto diretto. E' urgente raccomandare la vaccinazione e altri provvedimenti preventivi a queste persone". Lo ribadisce su Facebook Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. L'esperto torna sul tema anche via Twitter, commentando un post dell'ex capo dell'americana Food and Drug Administration, Scott Gottlieb: "Se abbiamo permesso al...