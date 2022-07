Vaiolo delle scimmie dopo un viaggio in Africa, primo caso nel Casertano. 15 mila casi nel mondo (Di lunedì 25 luglio 2022) primo caso di Vaiolo delle scimmie nel Casertano. Si tratta di un italiano che lavora nella base Us Navy di Gricignano d’Aversa e che nelle scorse settimane avrebbe effettuato un viaggio in Africa e che avrebbe manifestato qualche sintomo al ritorno a lavoro. La positivita’ e’ stata accertata dall’ospedale Cotugno di Napoli il 18 luglio scorso. Da informazioni che l’Asl di Caserta ha ricevuto dal responsabile medico della base Us Navy, e’ emerso che il paziente sta migliorando ed e’ in isolamento presso il presidio sanitario della base statunitense. I CONTAGI CONTINUANO A CRESCERE. “In poco più di due mesi l’epidemia globale di Vaiolo delle scimmie in paesi non endemici è arrivata a più di 15.000 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022)dinel. Si tratta di un italiano che lavora nella base Us Navy di Gricignano d’Aversa e che nelle scorse settimane avrebbe effettuato unine che avrebbe manifestato qualche sintomo al ritorno a lavoro. La positivita’ e’ stata accertata dall’ospedale Cotugno di Napoli il 18 luglio scorso. Da informazioni che l’Asl di Caserta ha ricevuto dal responsabile medico della base Us Navy, e’ emerso che il paziente sta migliorando ed e’ in isolamento presso il presidio sanitario della base statunitense. I CONTAGI CONTINUANO A CRESCERE. “In poco più di due mesi l’epidemia globale diin paesi non endemici è arrivata a più di 15.000 ...

