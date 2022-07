Usa, sparatoria in un parco di Los Angeles: vittime (Di lunedì 25 luglio 2022) Washington, 25 lug. (Adnkronos) - E' di due morti e cinque feriti il bilancio di una sparatoria in un parco di Los Angeles. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, citate dal Los Angeles Times, l'episodio è avvenuto a Peck Park, nel distretto di San Pedro, circa 30 chilometri a sud dal centro della città. Il capitano della polizia, Kelly Muniz, ha detto ai giornalisti che al momento della sparatoria circa 500 persone erano presenti nel parco per un evento automobilistico. Secondo Muniz, l'incidente è nato da "una disputa tra due parti" e non è chiaro quante persone abbiano aperto il fuoco. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Washington, 25 lug. (Adnkronos) - E' di due morti e cinque feriti il bilancio di unain undi Los. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, citate dal LosTimes, l'episodio è avvenuto a Peck Park, nel distretto di San Pedro, circa 30 chilometri a sud dal centro della città. Il capitano della polizia, Kelly Muniz, ha detto ai giornalisti che al momento dellacirca 500 persone erano presenti nelper un evento automobilistico. Secondo Muniz, l'incidente è nato da "una disputa tra due parti" e non è chiaro quante persone abbiano aperto il fuoco.

