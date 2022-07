Usa: sparatoria a Los Angeles, 3 morti e 6 feriti (Di lunedì 25 luglio 2022) E' salito a tre il numero dei morti nella sparatoria avvenuta nel pomeriggio a San Pedro, sobborgo di Los Angeles, California. I feriti sono sei. Lo riporta un media locale, Fox3. Due persone erano ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 luglio 2022) E' salito a tre il numero deinellaavvenuta nel pomeriggio a San Pedro, sobborgo di Los, California. Isono sei. Lo riporta un media locale, Fox3. Due persone erano ...

