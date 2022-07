Usa, femministe in lutto: Jennifer Lopez prende il cognome di Ben Affleck (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug — Le nozze da favola — in bianco e con tanto di Cadillac rosa — tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che hanno fatto sognare milioni di americane, ne hanno fatte indignare altrettante. Ci riferiamo alla sponda femminista-progressista che da giorni sta ululando allo scandalo per la decisione di J.Lo di prendere il cognome del neomarito Affleck. Decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno, una doccia fredda per le paladine dell’empowerment femminile che si sono viste recapitare la newsletter (che ha circa 219 milioni di destinatari) con la nuova firma: Mrs. Jennifer Lynn Affleck. femministe in lutto: la Lopez diventa la sig.ra Affleck Ad aprire ufficialmente le danze dello ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug — Le nozze da favola — in bianco e con tanto di Cadillac rosa — trae Benche hanno fatto sognare milioni di americane, ne hanno fatte indignare altrettante. Ci riferiamo alla sponda femminista-progressista che da giorni sta ululando allo scandalo per la decisione di J.Lo dire ildel neomarito. Decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno, una doccia fredda per le paladine dell’empowerment femminile che si sono viste recapitare la newsletter (che ha circa 219 milioni di destinatari) con la nuova firma: Mrs.Lynnin: ladiventa la sig.raAd aprire ufficialmente le danze dello ...

