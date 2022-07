Uomini e Donne | Valeria Cardone svela finalmente perché è finita con Matteo Ranieri

(Di lunedì 25 luglio 2022) Per la prima volta da quando ha annunciato la fine della sua brevissima relazione con il tronista di, l’ex corteggiatriceè tornata – seppur brevemente – sul motivo che ha portato alla rottura. Lo ha fatto rispondendo al box di domande pubblicato su Instagram. A una fan che le chiedeva come mai connon fosse andata,ha risposto molto categoricamente che tra lei e l’ex tronista non ci sarà più nulla e che vorrebbe che il suo uomo avesse aver voglia di “costruire” qualcosa con lei, non di abbandonarla. Una frecciatina al, insomma, che siamo certi non gli farà assolutamente piacere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

