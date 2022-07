Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi mostra l’ecografia della bambina: “Siamo rovinati” (Di lunedì 25 luglio 2022) Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi formano una coppia solida e innamorata, una delle poche di Uomini e Donne. In questi ultimi mesi, i due hanno annunciato la prima gravidanza e nelle scorse settimane hanno partecipato ad un emozionante gender reveal party. In attesa di una femmina Tra lo stupore dei partecipanti alla festa e l’emozione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 25 luglio 2022)e Claudia Dionigi formano una coppia solida e innamorata, una delle poche di. In questi ultimi mesi, i due hanno annunciato la prima gravidanza e nelle scorse settimane hanno partecipato ad un emozionante gender reveal party. In attesa di una femmina Tra lo stupore dei partecipanti alla festa e l’emozione L'articolo

Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - Charles_italy : RT @MicheleBonates3: Bonaccini,eletto in Emilia Romagna anche con i voti del M5S si sta dimostrando uno sbruffone,ipocrita e irriconoscente… - bartolgi : @MariaDomenicaC4 Dopo aver pesantemente danneggiato il ns Paese, Stai Facendo delle dichiarazioni farneticanti, sen… - maloeducata : Sono gli uomini come te che fanno diventare lesbiche le donne. #brunetta #bodyshaming - patrizia : @cadrannoteste Grazie. Non capisco le donne che vanno contro le altre donne per difendere questi uomini. Che amarezza. -