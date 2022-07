Uomini e Donne, che fine ha fatto Teresa: la sua vita dopo il ricovero d’urgenza (Di lunedì 25 luglio 2022) Vi ricordate Teresa Cilia? È stata una delle troniste più apprezzate del famoso dating show di Canale 5 Uomini e Donne. Durante il suo percorso all’interno dello show aveva abbandonato lo studio insieme all’ex corteggiatore Salvatore Di Carlo e da quel momento la bella siciliana ha messo da parte il mondo televisivo e dello spettacolo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 25 luglio 2022) Vi ricordateCilia? È stata una delle troniste più apprezzate del famoso dating show di Canale 5. Durante il suo percorso all’interno dello show aveva abbandonato lo studio insieme all’ex corteggiatore Salvatore Di Carlo e da quel momento la bella siciliana ha messo da parte il mondo televisivo e dello spettacolo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

