Una vita anticipazioni | cosa nasconde Dori? Genoveva trova Rodrigo? Movimento ad Acacias 38

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ultima settimana in compagnia di Unache poi si ferma! Mediaset ha deciso di mandare in ferie la soap spagnola che dovrebbe tornare in onda a fine agosto ( probabilmente dopo il 20).succederà quindi in queste ultime puntate estive della soap di Canale 5? Lo scopriamo come sempre con leche ci rivelano la trama della puntata di domani, 26 luglio 2022. Facciamo il punto della situazione: come avrete visto David sperava di poter lasciare38 in compagnia di Valeria ma, quando le ha raccontato del piano di Aurelio e di come lui abbia obbedito ai suoi ordini, la musicista lo ha cacciato di casa. Intanto Aurelio ha ordinato a Marcelo di uccidereusando un veleno. Quello che però Aurelio non sa è che apparentemente, Marcelo sta facendo il doppio gioco e che in realtà ...