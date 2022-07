Una Vita anticipazioni 26 luglio 2022, Marcelo adepto di Genoveva (Di lunedì 25 luglio 2022) Nella puntata di Una Vita trasmessa martedì 26 luglio 2022 vediamo che ci sarà un lungo colloquio tra Marcelo, il maggiordomo fedelissimo di Aurelio e Genoveva. Quest’ultima spiega certe questioni all’uomo e alla fine lui decide di passare dalla sua parte, tradendo così la sua devozione al Quesada. Che cosa succederà adesso? Seguite questo episodio anche in streaming sul sito Mediaset Infinty. Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi gela Mercedesz Henger: “Meglio Soleil” In una recente intervista, il naufrago ha spiegato cosa prova nei confronti della Henger e perché è Soleil la sua donna ideale Puntata di Una Vita del 26 luglio 2022, l’indizio per ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 luglio 2022) Nella puntata di Unatrasmessa martedì 26vediamo che ci sarà un lungo colloquio tra, il maggiordomo fedelissimo di Aurelio e. Quest’ultima spiega certe questioni all’uomo e alla fine lui decide di passare dalla sua parte, tradendo così la sua devozione al Quesada. Che cosa succederà adesso? Seguite questo episodio anche in streaming sul sito Mediaset Infinty. Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi gela Mercedesz Henger: “Meglio Soleil” In una recente intervista, il naufrago ha spiegato cosa prova nei confronti della Henger e perché è Soleil la sua donna ideale Puntata di Unadel 26, l’indizio per ...

