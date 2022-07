Ultime Notizie – Vittoria Assicurazioni nuovo sponsor Federugby (Di lunedì 25 luglio 2022) “La Federazione Italiana Rugby e Vittoria Assicurazioni, società italiana attiva nel campo assicurativo per la tutela delle persone, della famiglia e delle aziende, hanno ufficializzato un accordo di sponsorship che vedrà la Compagnia affiancare l’organo di governo del rugby italiano sino al 2023, anno della Rugby World Cup maschile in programma in Francia”. Lo fa sapere la Federugby dal suo sito web. “L’accordo garantisce alla storica realtà lombarda il titolo di sponsor ufficiale della Fir e delle Squadre Nazionali per il settore assicurativo e la presenza del brand della Vittoria Alata nelle comunicazioni istituzionali Fir e negli spazi di visibilità in occasione degli incontri internazionali delle rappresentative azzurre. “Vittoria ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 25 luglio 2022) “La Federazione Italiana Rugby e, società italiana attiva nel campo assicurativo per la tutela delle persone, della famiglia e delle aziende, hanno ufficializzato un accordo diship che vedrà la Compagnia affiancare l’organo di governo del rugby italiano sino al 2023, anno della Rugby World Cup maschile in programma in Francia”. Lo fa sapere ladal suo sito web. “L’accordo garantisce alla storica realtà lombarda il titolo diufficiale della Fir e delle Squadre Nazionali per il settore assicurativo e la presenza del brand dellaAlata nelle comunicazioni istituzionali Fir e negli spazi di visibilità in occasione degli incontri internazionali delle rappresentative azzurre. “...

SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - sole24ore : ?? La dichiarazione è del ministro degli Esteri russo #Lavrov che ha incontrato gli ambasciatori dei Paesi della Leg… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - CorriereCitta : Chiudono cuccioli in balcone sotto il sole e senza acqua: multati proprietari - SalvatoreMirag7 : Et voilà, si sfornano partiti come le pagnotte. Corsa alla Regione anche per i Siciliani Liberi con la candidata E… -