Ultime Notizie – Ucraina | Himars arma della svolta | Kiev ne vuole di più ma gli Usa…

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’arrivo indei primi, sofisticati lanciarazzi multipli mobili forniti dagli americani, ha già cambiato i giochi sul terrenoguerra. Mane vorrebbe almeno un centinaio, magari dotati di munizioni a gittata più lunga, come gli Atacms (Army Tactical Missile System) che possono raggiungere obiettivi a 300 km di distanza. Washington per ora nicchia, mentre c’è chi avverte che la finestra di opportunità per sconfiggere l’invasione russa è ora. Per ora, con i quattro nuovi di cui è stato annunciato l’invio venerdì, siamo ad un totale di 16. Altri tre sistemi simili sono stati promessi da Londra e Berlino. Con queste armi, gli ucraini hanno già distrutto depositi di munizioni russi. E i risultati si sono visti subito. I bombardamenti russi sono “dieci volte meno” di prima, ...