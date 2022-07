Ultime Notizie – Sondaggi elettorali | Fratelli d’Italia al 25%

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 25 luglio 2022)primo partito al 25% oggi secondo le intenzioni di voto, a 2 mesi dalle elezioni politiche 2022 del 25 settembre, rilevate dalo Swg per il Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna l’1,2% in una settimana e allunga rispetto al Pd, che cresce dell’1,1% e arriva al 23,2%. Dopo la crisi del governo di Mario Draghi, cala la Lega, che perde l’1,6% e scivola al 12,4%. Passo indietro anche del M5S che cede l’1,1% e ora vale il 10,1%. Giù anche Forza Italia (-0,3%), ora al 7,1%. Sale Azione/Più Europa, che passa dal 4,9% al 6%. I Verdi si attestano al 3,6%, Italia Viva al 2,9% e Italexit al 2,8%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione