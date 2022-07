Ultime Notizie – Jacobs prosegue nel percorso riabilitativo

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il campione olimpico dei 100 metri Marcellsi è sottoposto questa mattina a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, ad una risonanza magnetica che ha accertato la presenza degli esiti di una lesione, valutabile tra il primo ed il secondo grado in fase riparativa, a carico del grande adduttore destro. Alla luce di quanto sopra, e del periodo di riabilitazione già intervenuto negli Stati Uniti dopo la batteria dei 100 metri corsa dall’azzurro ai Campionati del Mondo, lo staff sanitario azzurro ha disposto la prosecuzione delfino a completa guarigione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - sole24ore : ?? #Gazprom starebbe riducendo ulteriormente le forniture verso la #Germania attraverso il gasdotto Nord Stream nel… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - NicolasVanHort1 : RT @DelpapaMax: Letta dice che il PD è il partito dell'ambiente Rifiuti a Roma: larve e mosche proliferano nei cassonetti. È già emergenza… - am_libera67 : RT @DelpapaMax: Letta dice che il PD è il partito dell'ambiente Rifiuti a Roma: larve e mosche proliferano nei cassonetti. È già emergenza… -

Il Sole 24 ORE

Ledi calciomercato sicuramente non faranno piacere ai tifosi del Napoli che sognavano un grande obiettivo in entrataManca sempre meno al via del campionato italiano fissato per il ...Lega e Fi resistono, cercando di far pesare ancora i dati delleconsultazioni a livello nazionali, dalle politiche 2018 alle Europee 2019. 25 luglio 2022 Ucraina ultime notizie. Gazprom da domani riduce al 20% flusso gas Nord Stream «Il picco» di questa ondata estiva di Covid «è stato superato Certo, lo avevo detto: con 10 milioni di persone ...Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic sembra essere a un passo dalla Premier, Lotito pensa a Zielinski come suo sostituto ...