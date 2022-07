Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo | 1 091 contagi e 4 morti | bollettino 25 luglio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 25 luglio 2022) Sono 1.091 iin, 252022, secondo numeri e dati deldella regione. Si registrano 4. Gli attualmente positivi insono 54.456 (+420 rispetto a ieri). Di questi, 275 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle24 ore sono stati eseguiti 414 tamponi molecolari e 2821 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 101312 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+105 rispetto a ieri), 141720 in provincia di Chieti (+467), 114317 in provincia di Pescara (+237), 119600 in provincia di Teramo (+228), 10282 fuori regione (+18) e ...