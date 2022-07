Ue: von der Leyen, 'su gas russo serve solidarietà fra i 27, blocco colpirebbe tutti' (Di lunedì 25 luglio 2022) Bruxelles, 25 lug. - (Adnkronos) - I paesi europei non dipendenti dal gas russo devono mostrare solidarietà a quelli più colpiti. E' l'invito formulato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che - parlando all'agenzia Dpa alla vigilia della riunione speciale dei ministri dell'energia dell'Unione in calendario per martedì- ha sottolineato come "anche gli Stati membri che acquistano poco gas russo non possono sfuggire agli effetti di un potenziale blocco delle forniture sul nostro mercato interno". Le economie dell'Ue sono strettamente connesse , ha affermato, e una crisi del gas colpirebbe tutti gli stati membri in una forma o nell'altra. "Ecco perché è importante che tutti gli Stati membri riducano la domanda, che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Bruxelles, 25 lug. - (Adnkronos) - I paesi europei non dipendenti dal gasdevono mostrarea quelli più colpiti. E' l'invito formulato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der, che - parlando all'agenzia Dpa alla vigilia della riunione speciale dei ministri dell'energia dell'Unione in calendario per martedì- ha sottolineato come "anche gli Stati membri che acquistano poco gasnon possono sfuggire agli effetti di un potenzialedelle forniture sul nostro mercato interno". Le economie dell'Ue sono strettamente connesse , ha affermato, e una crisi del gasgli stati membri in una forma o nell'altra. "Ecco perché è importante chegli Stati membri riducano la domanda, che ...

