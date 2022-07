Ucraina: Servizio sicurezza, 'identificati tutti i collaborazionisti nel Kherson' (Di lunedì 25 luglio 2022) Kiev, 25 lug. (Adnkronos) - Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) ha identificato "tutti i collaboratori che si sono uniti alla direzione principale del Ministero degli affari interni della regione di Kherson creata dall'amministrazione dell'occupazione". Lo ha comunicato l'ufficio stampa dello Sbu, aggiungendo che "sono stati raccolti i dati di ciascun collaboratore, documentata l'attività criminale e stabilite posizioni e movimenti". "26 rappresentanti del dipartimento regionale del Ministero degli Affari Interni" - prosegue la nota - che si nascondono nel territorio temporaneamente occupato della regione di Kherson, hanno già ricevuto avvisi di garanzia. 14 di loro sono ex dipendenti della polizia nazionale". Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Kiev, 25 lug. (Adnkronos) - Ildidell'(Sbu) ha identificato "i collaboratori che si sono uniti alla direzione principale del Ministero degli affari interni della regione dicreata dall'amministrazione dell'occupazione". Lo ha comunicato l'ufficio stampa dello Sbu, aggiungendo che "sono stati raccolti i dati di ciascun collaboratore, documentata l'attività criminale e stabilite posizioni e movimenti". "26 rappresentanti del dipartimento regionale del Ministero degli Affari Interni" - prosegue la nota - che si nascondono nel territorio temporaneamente occupato della regione di, hanno già ricevuto avvisi di garanzia. 14 di loro sono ex dipendenti della polizia nazionale".

