Ucraina, Kiev: morti 39.700 soldati Russia (Di lunedì 25 luglio 2022) Kiev, 25 lug. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 39.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco della Russia all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 39.700 uomini, 1730 carri armati, 3950 mezzi corazzati, 876 sistemi d'artiglieria, 257 lanciarazzi multipli, 116 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 222 aerei, 188 elicotteri, 2832 autoveicoli, 15 unità navali e 719 droni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022), 25 lug. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 39.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco dellaall', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 39.700 uomini, 1730 carri armati, 3950 mezzi corazzati, 876 sistemi d'artiglieria, 257 lanciarazzi multipli, 116 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 222 aerei, 188 elicotteri, 2832 autoveicoli, 15 unità navali e 719 droni.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev tenta di rilanciare il turismo. Le proposte vanno dal 'relax' di Leopoli alle gite nel canyon di Ka… - LaVeritaWeb : Sbloccato l’export dall’Ucraina: un altro trionfo per il sultano. Gli Usa pensano di far cadere il tabù e dare jet… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato quattro missili su Odessa colpendo anche il porto commerciale, che è cr… - mittdolcino : Follia sesquipedale (come pensano a Kiev che degli anziani possano controbattere agli eredi dell’Armata Rossa) O na… - lanf64 : #Orban, l'amico di #Putin (e #Meloni e #Salvini): 'Alla #Russia un'adeguata offerta di pace'. Cioè diamogli tutto… -