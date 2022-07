Ucraina, Kiev: morti 39.700 soldati Russia (Di lunedì 25 luglio 2022) Ammonterebbero a 39.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco della Russia all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Ammonterebbero a 39.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco dellaall', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze ...

