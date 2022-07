Ucraina | il Cremlino dopo le bombe su Odessa | ' Non ostacoleranno le esportazioni di grano'

(Di lunedì 25 luglio 2022) Gli attacchi russi su, nell'sud - occidentale, sono stati rivolti solo alle infrastrutture militari, pertanto non ostacolano l'accordo sull'esportazione di. Lo ha dichiarato il ...

Il recente attacco missilistico su Odessa, confermato dal ministero degli Esteri russo, non avrà alcun impatto sulle esportazioni di grano ucraino. Lo ha assicurato il portavoce del, Dmitry Peskov, dopo il raid condotto la scorsa settimana poche ore dopo l'accordo raggiunto a Istanbul sull'export di cereali. 'Questi attacchi sono collegati esclusivamente alle ...... nell'sud - occidentale, sono stati rivolti solo alle infrastrutture militari, pertanto non ostacolano l'accordo sull'esportazione di grano. Lo ha dichiarato il portavoce del, ...Il recente attacco missilistico su Odessa, confermato dal ministero degli Esteri russo, non avrà alcun impatto sulle esportazioni di grano ucraino. Lo ha assicurato il portavoce del Cremlino, Dmitry ...Il Cremlino respinge le accuse rivolte dalla comunità internazionale di messa a repentaglio dell’applicazione dell’accordo sull’esportazione di grano ...