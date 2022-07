iconanews : Tunisia: aperti i seggi per il referendum su nuova Costituzione -

Si sonoini seggi per il referendum popolare sulla nuova Costituzione voluta dal presidente Kais Saied. Gli oltre 9 milioni di cittadini chiamati al voto dovranno semplicemente dire se ..."Laha un vortice autoritario di fronte a s " avverte Dentice ". Nessun Paese nordafricano ... Tutti gli scenari post - referendum sono. In molti si chiedono quale opzione sceglierebbe ...(ANSA) - TUNISI, 25 LUG - Si sono aperti in Tunisia i seggi per il referendum popolare sulla nuova Costituzione voluta dal presidente Kais Saied. Gli oltre 9 milioni di cittadini chiamati al voto ...Lunedi 25 i cittadini sono chiamati a decidere per una riforma della Costituzione che punta ad accentrare i poteri, a una maggiore islamizzazione e a rafforzare il presidenzialismo.