“Troppi incidenti sui sentieri” Parco di Portofino | c' è il vademecum

tribuna_treviso : IL NUOVO AUTOVELOX / L’intento è quello di riuscire a fare ridurre la velocità alle persone che in quella strada ac… - nuova_venezia : Velocità eccessiva e troppi incidenti: arriva un altro autovelox a Latisana - Christy170162 : RT @poliziadistato: Ogni anno, soprattutto d'estate troppi animali vengono abbandonati ai margini delle strade. Un animale che vaga impauri… - messveneto : Velocità eccessiva e troppi incidenti: arriva un altro autovelox a Latisana: L’intento è quello di riuscire a fare… - AmilcareCazzato : #raitour molte le critiche da fare al tour. Troppe squadre, troppo numerosi i gruppi, troppi incidenti, troppo risc… -

ChioggiaTV

Abbonati per leggere ancheE in questo caso, purtroppo devo dire che stiamo registrando un escalation di, molti di ... Mansioni che dobbiamo svolgere ogni giorno e non avendo troppe pattuglie e neancheuomini ... Chioggia, un’estate tragica: troppi incidenti gravi, serve una riflessione Il velista Pedote: con i turisti il traffico aumenta e la gestione è complicata. "L’imbarcazione a vela aveva la precedenza, difficile spostarsi a gran velocità" ...L’intento è quello di riuscire a fare ridurre la velocità alle persone che in quella strada accelerano, sapendo di non incorrere in controlli ...