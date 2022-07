Traffico Roma del 25-07-2022 ore 18:30 (Di lunedì 25 luglio 2022) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buonasera e ben trovati a questo aggiornamento a causa di un incidente è chiusa la nuova galleria della tangenziale in direzione Salaria Nomentana notevoli ripercussioni fermo il Traffico da San Giovanni e sulla tratto Urbano della A24 intanto sul Raccordo Anulare lunghe code a causa di un incidente sul tratto di carreggiata esterna tra Latisana e la Roma Fiumicino è una coincidenza che sta provocando lunghi rallentamenti ci troviamo sulla via Aurelia in zona Cornelia Piazza Irnerio a sud di Roma vicino alla via Ardeatina da ora è chiusa per un incendio via di Porta medaglia Traffico intenso sul viadotto della Magliana abbiamo rallentamenti verso l’autostrada per Fiumicino queste le principali notizie dettagli nel sito Roma.luceverde.it un servizio a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buonasera e ben trovati a questo aggiornamento a causa di un incidente è chiusa la nuova galleria della tangenziale in direzione Salaria Nomentana notevoli ripercussioni fermo ilda San Giovanni e sulla tratto Urbano della A24 intanto sul Raccordo Anulare lunghe code a causa di un incidente sul tratto di carreggiata esterna tra Latisana e laFiumicino è una coincidenza che sta provocando lunghi rallentamenti ci troviamo sulla via Aurelia in zona Cornelia Piazza Irnerio a sud divicino alla via Ardeatina da ora è chiusa per un incendio via di Porta medagliaintenso sul viadotto della Magliana abbiamo rallentamenti verso l’autostrada per Fiumicino queste le principali notizie dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a ...

