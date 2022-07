Traffico Roma del 25-07-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 luglio 2022) Luceverdenon trovati dalla redazione Buongiorno incidente sulla Flaminia all’altezza di via Arcore ci troviamo poco prima del Bivio per Sacrofano Ci sono code nelle due direzioni sul Raccordo Anulare attenzione incidente Code in carreggiata esterna tra l’ospedale Sant’Andrea l’uscita Trionfale Ottavia in direzione Aurelia permangono lamenti in carreggiata interna dal bivio con laNapoli all’uscita Ardeatina e poi non carreggiata esterna code tra il bivio con laFiumicino e l’uscita Ostia Acilia E da qui fino alla Laurentina altre cose tra la Prenestina il bivio con laL’Aquila incidente sulla Cassia altezza via Quadroni canzone quella di Tomba di Nerone altro incidente sulla Prenestina nei pressi di viale Giovanni Battista Valente inevitabili le ripercussioni in direzione di Viale Palmiro ...