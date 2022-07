Toyota Corolla Cross - Le versioni e i prezzi per l' Italia della nuova Suv full hybrid

(Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo l'apertura delle prenotazioni online, lo scorso giugno, laha presentato il listino completo. LaSuv sarà offerta ina un prezzo di lancio di 34.500 euro con finanziamentoEasy, mentre le prime consegne sono previste per il mese di ottobre.di ultima generazione. Laè lunga 4,46 metri e si posiziona nel cuore del segmento C, tra le sorelle C-HR e Rav4. La Suv è stata sviluppata sulla basepiattaforma modulare Tnga-C e adotta lagenerazione di powertraincon motore 2.0 aspirato offerto nelle varianti 2WD da 197 CV e AWD-i con motore posteriore elettrico ...

quattroruote : #Toyota #Corolla Cross, ecco le versioni e i prezzi per l'Italia della nuova #Suv #fullhybrid -->… - ledicoladelsud : Nuova Toyota Corolla Cross, adesso ordinabile - Italpress : Nuova Toyota Corolla Cross, adesso ordinabile - Leerato__m : @ProffessorJayy @Honda @Toyota Corolla GR> - chaoticvibing : @lukinwastaken @SpotifyWeird eh, i prefer 2010 Toyota Corolla -

Motor1 Italia

ROMA " La NuovaCross è ora ordinabile presso le concessionarie italiane. Il nuovo SUV, sviluppato su piattaforma TNGA - C, completa la gammaaffiancandosi alle varianti Hatchback e ...Non mancheranno poi le World Rally Car come unaWRC ex Carlos Sainz e Didier Auriol, una Hyundai Accent ex McRae e una più recente Ford Fiesta WRC, u tilizzata negli anni scorsi da ... Promozione Toyota Corolla Hybrid, perché conviene e perché no La Casa giapponese ha presentato il listino completo della Suv, disponibile con prezzi da 34.500 euro e prime consegne a partire da ottobre ...Il SUV compatto giapponese parte da 34.500 euro (prezzo lancio) con la sola motorizzazione ibrida, 2 o 4 ruote motrici e 2 allestimenti ...