Tour de France 2022, giù il sipario: Vingegaard e Pogacar, spettacolo di sport e sportività (Di lunedì 25 luglio 2022) Con la passerella dell'ultima tappa parigina sui Campi Elisi si è chiusa l'edizione 2022 del Tour de France, che ha visto trionfare Jonas Vingegaard davanti a Tadej Pogacar e Geraint Thomas. Primo successo in un grande giro per il danese, che dopo le emozioni della partenza dalla "sua" Copenaghen ha dato vita a tre settimane di straordinaria solidità, resistendo colpo su colpo agli attacchi del rivale Pogacar e anzi staccandolo in maniera netta in due tappe di alta montagna. LE CLASSIFICHE FINALI DEL Tour 2022 Proprio questi due fuoriclasse hanno dato vita a una delle edizioni più spettacolari degli ultimi anni al Tour, senza polemiche o rancori ma anzi con grande sportività e rispetto reciproco.

