Tour de France 2022 | è un’Italia spuntata | Ganna sfortunato | Bettiol e Ciccone volenterosi | Caruso sottotono

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 luglio 2022) È il momento di tirare le somme alde. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) può esultare per la prima Grande Boucle in carriera, riuscendo a far inchinare un Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che sembrava impossibile. In casa Italia però non sono proprio tre settimane da ricordare, seppur la pattuglia non fosse così nutrita (quattordici azzurri al via, terza nazione per numero di atleti): niente vittorie per la terza edizione consecutiva, con Simone Velasco miglior piazzato, trentunesimo ad oltre due ore dal danese. Le chance di classifica erano affidate esclusivamente a Damiano: lo scalatore della Bahrain-Victorious era diventato anche capitano unico della squadra a causa del ritiro di Jack Haig, ma la condizione del siciliano non era delle migliori. Tnto terreno perso nella seconda settimana, un ...