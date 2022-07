Totti e Noemi Bocchi oggi vivono insieme: lui ha cambiato casa (FOTO) (Di lunedì 25 luglio 2022) Nonostante i fan continuino a chiedere a gran voce il ritorno di Francesco Totti e Ilary Blasi, l’ex Capitano della Roma pare abbia iniziato una nuova vita con la compagna Noemi Bocchi; secondo The Pipol, infatti, la coppia avrebbe già iniziato a convivere. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Ilary Blasi oggi a Sabaudia: la FOTO in bikini... Leggi su donnapop (Di lunedì 25 luglio 2022) Nonostante i fan continuino a chiedere a gran voce il ritorno di Francescoe Ilary Blasi, l’ex Capitano della Roma pare abbia iniziato una nuova vita con la compagna; secondo The Pipol, infatti, la coppia avrebbe già iniziato a convivere. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Ilary Blasia Sabaudia: lain bikini...

zazoomblog : Ilary in vacanza a Sabaudia Totti ha iniziato la convivenza con Noemi? - #Ilary #vacanza #Sabaudia #Totti - occhio_notizie : Ilary Blasi single, Francesco Totti è andato a vivere con Noemi Bocchi | L'INDISCREZIONE? #ilaryblasi… - zazoomblog : Francesco Totti in vacanza con i figli senza Noemi? Gli ultimi aggiornamenti sulla separazione con Ilary -… - zazoomblog : “Non possono farlo”. Totti e Noemi Ilary Blasi dice no: imposizione nonostante il divorzio - #possono #farlo”.… - Giorgio19693 : @umanesimo -