The Sandman: Sogno in due clip inedite della serie Netflix (Di lunedì 25 luglio 2022) La serie The Sandman arriverà il 5 agosto su Netflix e due nuove clip mostrano Sogno alle prese con Morte e Lucifer. Il 5 agosto debutterà sugli schermi di Netflix la serie The Sandman e due nuove clip mostrano il protagonista alle prese con Morte e Lucifer. Nel primo video Sogno, interpretato da Tom Sturridge, assiste infatti al momento in cui la sorella va da un anziano musicista, la cui vita è giunta al termine. La prima stagione dello show The Sandman, prodotta dalla piattaforma streaming, sarà composta da undici episodi, con un'ambientazione moderna rispetto alla storia originale. Il racconto di Sandman segue quanto accade a Sogno, uno dei sette Eterni che regolano

