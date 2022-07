The Gray Man, Ryan Gosling scoperchia il marcio della Cia, nel mediocre action su Netflix (Di lunedì 25 luglio 2022) “Forse c’è un seconda Cia all’interno della Cia”, sospettava a ragion veduta il Turner interpretato da Robert Redford nel bellissimo thriller I Tre Giorni Del Condor, film simbolo della New Hollywood diretto da Sydney Pollack nel 1976. Chissà, forse era questo complotto doppiogiochistico a sfondo politico ad aver intrigato James Gray, il cui nome fu fatto ormai una decina d’anni fa come regista accreditato di The Gray Man, adattamento dell’omonimo romanzo di Mark Greaney. S’era persino parlato di Brad Pitt come interprete. Poi ne è passata di acqua sotto i ponti, giungendo alla fine a una produzione distribuita da Netflix da 200 milioni – il film più costoso fino ad oggi della piattaforma – con i fratelli Anthony e Joe Russo del Marvel Cinematic Universe alla regia – titolari del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) “Forse c’è un seconda Cia all’internoCia”, sospettava a ragion veduta il Turner interpretato da Robert Redford nel bellissimo thriller I Tre Giorni Del Condor, film simboloNew Hollywood diretto da Sydney Pollack nel 1976. Chissà, forse era questo complotto doppiogiochistico a sfondo politico ad aver intrigato James, il cui nome fu fatto ormai una decina d’anni fa come regista accreditato di TheMan, adattamento dell’omonimo romanzo di Mark Greaney. S’era persino parlato di Brad Pitt come interprete. Poi ne è passata di acqua sotto i ponti, giungendo alla fine a una produzione distribuita dada 200 milioni – il film più costoso fino ad oggipiattaforma – con i fratelli Anthony e Joe Russo del Marvel Cinematic Universe alla regia – titolari del ...

