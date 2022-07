TG2 Post sbarca in prima serata per raccontare l’Italia verso il voto (Di lunedì 25 luglio 2022) Marco Sabene Le elezioni politiche del 25 settembre continuano a stravolgere i palinsesti Rai. Dopo il rientro di Lucia Annunziata e l’anticipo della striscia quotidiana su Rai3 condotta da Marco Damilano, anche il Tg2 Post si prepara a fare gli “straordinari”. Da sabato 30 luglio, l’approfondimento giornalistico del telegiornale di Rai2 andrà infatti in onda anche in prime time. Compito del Tg2 Post, attualmente condotto nella versione estiva da Marco Sabene, sarà quello di traghettare i telespettatori verso le prossime elezioni attraverso gli interventi dei politici coinvolti nelle stesse ed i dibattiti che si creeranno con gli ospiti in studio. Dopo il debutto del 30 luglio (anche se venerdì 22 luglio c’è già stato un primo “sforo”), il programma andrà in onda, dal prossimo 4 agosto, ogni giovedì in ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 25 luglio 2022) Marco Sabene Le elezioni politiche del 25 settembre continuano a stravolgere i palinsesti Rai. Dopo il rientro di Lucia Annunziata e l’anticipo della striscia quotidiana su Rai3 condotta da Marco Damilano, anche il Tg2si prepara a fare gli “straordinari”. Da sabato 30 luglio, l’approfondimento giornalistico del telegiornale di Rai2 andrà infatti in onda anche in prime time. Compito del Tg2, attualmente condotto nella versione estiva da Marco Sabene, sarà quello di traghettare i telespettatorile prossime elezioni attragli interventi dei politici coinvolti nelle stesse ed i dibattiti che si creeranno con gli ospiti in studio. Dopo il debutto del 30 luglio (anche se venerdì 22 luglio c’è già stato un primo “sforo”), il programma andrà in onda, dal prossimo 4 agosto, ogni giovedì in ...

