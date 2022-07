Terza sorella, 7 anni, muore in seguito all’incendio domestico che ha ucciso le sue sorelline il mese scorso (Di lunedì 25 luglio 2022) Anche la Terza delle tre sorelline è morta in seguito all’incendio domestico scoppiato nella casa della sua famiglia a Hilltop, Ohio, il mese scorso. Secondo le tragiche informazioni rivelate dai vigili del fuoco, è morta anche Heaven Roebuck, 7 anni. È successo solo una settimana e mezzo dopo la morte delle sue sorelline, Diamon Roebuck, 10 anni, e La’riyiah Roebuck, 8. La morte della piccola Heaven è derivata sempre dall’incendio domestico verificatosi in casa loro il 23 giugno. Nell’incendio è morto anche Robert Taylor, 22 anni, il patrigno delle bambine. GoFundmesecondo NTD, la mamma delle bambine si è buttata da una finestra del secondo ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 25 luglio 2022) Anche ladelle treè morta inscoppiato nella casa della sua famiglia a Hilltop, Ohio, il. Secondo le tragiche informazioni rivelate dai vigili del fuoco, è morta anche Heaven Roebuck, 7. È successo solo una settimana e mezzo dopo la morte delle sue, Diamon Roebuck, 10, e La’riyiah Roebuck, 8. La morte della piccola Heaven è derivata sempre dverificatosi in casa loro il 23 giugno. Nell’incendio è morto anche Robert Taylor, 22, il patrigno delle bambine. GoFundcondo NTD, la mamma delle bambine si è buttata da una finestra del secondo ...

