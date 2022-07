Territori di provincia, sold out lo spettacolo 'Poco più di un fatto personale' (Di lunedì 25 luglio 2022) ... provincia in cerca di un'identità: 'Giugno 2004: apro il giornale e leggo la notizia dell'...Teatro per restare aggiornati sul possibile spostamento! Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi ... Leggi su varesenews (Di lunedì 25 luglio 2022) ...in cerca di un'identità: 'Giugno 2004: apro il giornale e leggo la notizia dell'...Teatro per restare aggiornati sul possibile spostamento! Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi ...

varesenews : Territori di provincia, sold out lo spettacolo “Poco più di un fatto personale” - skyeltonblues : @SianiPaolo @Deputatipd Ma se nemmeno in provincia di Reggio Emilia ci sono asili nido e scuole materne distribuite… - GiornaleVicenza : La provincia di Vicenza è considerata una zona ad alto rischio #westnile - paoloangeloRF : Bypass, collegamento col Bondone, aree inquinate di Trento Nord: intesa Provincia-Trento sulle grandi opere… - PolizialocaleER : La @PLValnureChero serve cinque comuni in provincia di #Piacenza e circa 30.000 abitanti. 14 operatori per i territ… -