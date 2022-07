Terremoto in Croazia, dove si è sentita la scossa: la situazione (Di lunedì 25 luglio 2022) Attimi di tensione in Croazia. Una scossa di Terremoto ha colpito il paese intorno alle 12.33, ieri mattina, domenica 24 luglio. L’Ingv ha segnalato il Terremoto in Croazia, insieme ad un altro in un paese vicino. Vediamo tutti i dettagli dell’evento sismico. Terremoto in Croazia, tutti i dettagli L’Ingv ha studiato la scossa di Terremoto che è avvenuto oggi in Croazia. L’Istituto, in particolare, ha rilevato il movimento della terra in un’area non molto lontana dalla capitale croata Zagabria (distanza 41 km a sud sud-est). La scossa ha una profondità di 3 km. Nelle immediate vicinanze, secondo il monitoraggio di Volcano Discovery c’erano invece i centri di Duma?e (1 km a est), Petrinjia (9 km a ovest ... Leggi su tvzap (Di lunedì 25 luglio 2022) Attimi di tensione in. Unadiha colpito il paese intorno alle 12.33, ieri mattina, domenica 24 luglio. L’Ingv ha segnalato ilin, insieme ad un altro in un paese vicino. Vediamo tutti i dettagli dell’evento sismico.in, tutti i dettagli L’Ingv ha studiato ladiche è avvenuto oggi in. L’Istituto, in particolare, ha rilevato il movimento della terra in un’area non molto lontana dalla capitale croata Zagabria (distanza 41 km a sud sud-est). Laha una profondità di 3 km. Nelle immediate vicinanze, secondo il monitoraggio di Volcano Discovery c’erano invece i centri di Duma?e (1 km a est), Petrinjia (9 km a ovest ...

