Tensioni al Centrodestra, Giorgia Meloni: "Senza accordo sul premier l'alleanza è inutile" (Di lunedì 25 luglio 2022) A pochi giorni dal vertice del Centrodestra (si dovrebbe tenere mercoledì alla Camera) è sempre la questione premiership a far salire la temperatura nella coalizione. Giorgia Meloni, forte dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) A pochi giorni dal vertice del(si dovrebbe tenere mercoledì alla Camera) è sempre la questioneship a far salire la temperatura nella coalizione., forte dei ...

infoitinterno : Centrodestra verso primo vertice elettorale, tensioni su premiership - FraLauricella : RT @FraLauricella: Al voto il 25 settembre. Incidente sul lavoro a #cefalu Tensioni per le primarie. Caos nel centrodestra. #edicola #… - angiuoniluigi : RT @FraLauricella: Al voto il 25 settembre. Incidente sul lavoro a #cefalu Tensioni per le primarie. Caos nel centrodestra. #edicola #… - FraLauricella : Al voto il 25 settembre. Incidente sul lavoro a #cefalu Tensioni per le primarie. Caos nel centrodestra.… - AngelOne_ : @saul_gior Il prox Parlamento (e governo) sarà di destra (basta chiamarlo centrodestra) e le uniche tensioni che lo… -