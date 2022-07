Tennis, WTA Praga 2022: Linette elimina Mertens, buona prima per Bouzkova e Pacquet (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono iniziati i match del primo turno del tabellone principale del WTA di Praga e non sono mancate le sorprese in questa prima giornata. Subito eliminata la belga Elise Mertens, testa di serie numero tre, sconfitta dalla polacca Magda Linette con il punteggio di 6-3 2-6 6-2. Giornata molto positiva per il Tennis cinese, con le vittorie di Qiang Wang e Lin Zhu. La prima ha superato in rimonta la svedese Rebecca Peterson per 1-6 6-3 7-6 dopo due ore e un quarto di gioco; mentre la seconda ha dominato contro la russa Vitalia Diatchenko con un duplice 6-1. buona la prima per la ceca Marie Bouzkova, che ha sconfitto in due set con l’austriaca Sinja Kraus per 6-2 7-6. Bel successo anche per la giovane francese Chloe ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono iniziati i match del primo turno del tabellone principale del WTA die non sono mancate le sorprese in questagiornata. Subitota la belga Elise, testa di serie numero tre, sconfitta dalla polacca Magdacon il punteggio di 6-3 2-6 6-2. Giornata molto positiva per ilcinese, con le vittorie di Qiang Wang e Lin Zhu. Laha superato in rimonta la svedese Rebecca Peterson per 1-6 6-3 7-6 dopo due ore e un quarto di gioco; mentre la seconda ha dominato contro la russa Vitalia Diatchenko con un duplice 6-1.laper la ceca Marie, che ha sconfitto in due set con l’austriaca Sinja Kraus per 6-2 7-6. Bel successo anche per la giovane francese Chloe ...

