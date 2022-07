Tennis, un nuovo Lorenzo Musetti: la forza mentale dimostrata con Alcaraz rappresenta una svolta (Di lunedì 25 luglio 2022) Una svolta? Lo vedremo. Di sicuro, la vittoria del primo titolo ATP per Lorenzo Musetti può rappresentare uno snodo importante: conquistare un torneo ATP500, sulla terra rossa di Amburgo (Germania), battendo un fenomeno come Carlos Alcaraz non è cosa di tutti i giorni. Lo spagnolo, infatti, nelle cinque Finali a cui era giunto precedentemente aveva sempre vinto, senza mai concedere un set. Il toscano, invece, è stato capace di sovvertire i pronostici puntando tutto su un Tennis dal sapore un po’ antico, ma dalla grande manualità. I cambi di ritmo di Musetti hanno mandato in confusione spesso l’iberico che, solo a tratti, è riuscito a esprimere il proprio gioco “esplosivo”. Ed ecco che Carlitos ha tentato di far valere la sua grande attitudine mentale, ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Una? Lo vedremo. Di sicuro, la vittoria del primo titolo ATP perpuòre uno snodo importante: conquistare un torneo ATP500, sulla terra rossa di Amburgo (Germania), battendo un fenomeno come Carlosnon è cosa di tutti i giorni. Lo spagnolo, infatti, nelle cinque Finali a cui era giunto precedentemente aveva sempre vinto, senza mai concedere un set. Il toscano, invece, è stato capace di sovvertire i pronostici puntando tutto su undal sapore un po’ antico, ma dalla grande manualità. I cambi di ritmo dihanno mandato in confusione spesso l’iberico che, solo a tratti, è riuscito a esprimere il proprio gioco “esplosivo”. Ed ecco che Carlitos ha tentato di far valere la sua grande attitudine, ...

