Tennis, Nicola Pietrangeli: "Ho chiamato Musetti per fargli i complimenti: è l'italiano che gioca meglio" (Di lunedì 25 luglio 2022) Ricevere complimenti per un grande traguardo raggiunto è già di per sé gratificante, proprio per l'impegno, per gli sforzi e i sacrifici fatti per raggiungere un simile risultato. Quando poi a fare le congratulazioni è Nicola Pietrangeli, il tutto aumenta di valore e importanza: Lorenzo Musetti, vincitore dell'ATP 500 di Amburgo, ha avuto l'onore di ricevere parole al miele da una leggenda del Tennis italiano come Pietrangeli. A confermare quanto accaduto è stato lo stesso ex Tennista azzurro, in una breve intervista rilasciata all'ANSA; era in ogni caso lecito immaginarsi l'euforia per una storica vittoria ottenuta contro Carlos Alcaraz, avversario più che ostico e che rende il successo, se possibile, ancor più valoroso per certi aspetti. Parole importanti, che sanno ...

