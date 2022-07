Tennis, Jannik Sinner: “Essere n.1 del mondo? Voglio esprimere il mio 100%, poi vedremo la classifica” (Di lunedì 25 luglio 2022) “Il mio unico obiettivo è quello di esprimere il 100% di me stesso. Poi vediamo quale sarà il numero in classifica“. Con queste parole nell’intervista concessa a Repubblica, Jannik Sinner ha parlato chiaro circa il suo futuro nel circuito maggiore del Tennis. Non ama spingersi così in là l’altoatesino perché la sua mentalità è quella di concentrarsi esclusivamente sul lavoro e sui miglioramenti da apportare al proprio gioco. Lo ritroveremo questa settimana a Umago (Croazia) e sulla terra rossa capiremo a che punto sia la macchina “Sinner” in un torneo che vedrà una numerosa partecipazione italiana, tra cui anche quella del vincitore del torneo di Amburgo, Lorenzo Musetti, nonché dello spagnolo Carlos Alcaraz. Un ritorno all’agonismo puro, dopo i quarti di finale di ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) “Il mio unico obiettivo è quello diildi me stesso. Poi vediamo quale sarà il numero in“. Con queste parole nell’intervista concessa a Repubblica,ha parlato chiaro circa il suo futuro nel circuito maggiore del. Non ama spingersi così in là l’altoatesino perché la sua mentalità è quella di concentrarsi esclusivamente sul lavoro e sui miglioramenti da apportare al proprio gioco. Lo ritroveremo questa settimana a Umago (Croazia) e sulla terra rossa capiremo a che punto sia la macchina “” in un torneo che vedrà una numerosa partecipazione italiana, tra cui anche quella del vincitore del torneo di Amburgo, Lorenzo Musetti, nonché dello spagnolo Carlos Alcaraz. Un ritorno all’agonismo puro, dopo i quarti di finale di ...

Eurosport_IT : Aspettando il ritorno di Jannik Sinner, godiamoci questo nuovo ranking ATP! Che balzo di Lorenzo Musetti ?????? ?… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: Aspettando il ritorno di Jannik Sinner, godiamoci questo nuovo ranking ATP! Che balzo di Lorenzo Musetti ?????? ? https://t.… - OA_Sport : #TENNIS Jannik Sinner non ama fare annunci sul futuro. Per l'altoatesino parlano il campo e la voglia di migliorare… - AuroraImmacola1 : RT @Eurosport_IT: Aspettando il ritorno di Jannik Sinner, godiamoci questo nuovo ranking ATP! Che balzo di Lorenzo Musetti ?????? ? https://t.… - AleAllocca : RT @antoguerrera: Intervista esclusiva a Jannik Sinner, la prima dall'exploit di Wimbledon. In cui il numero 1 del tennis italiano, per una… -