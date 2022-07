Tennis, il primo titolo di Musetti: la dedica speciale (Di lunedì 25 luglio 2022) Lo sportivo ha dedicato la vittoria alla nonna Lorenzo Musetti è sbocciato. L’azzurro, classe 2002, nella giornata di ieri, 24 luglio ha vinto il suo primo torneo ATP 500 ad Amburgo. Il carrarese ha battuto in tre set, in un match non semplice, l’altro Next gen di talento, ovvero Carlos Alcaraz già numero 5 al Mondo. Da oggi, lunedì 25 luglio, Musetti sarà numero 31 al Mondo, con il sogno top ten che ora diventa tangibile. Un sogno che lo porrebbe allo stesso livello di Sinner e Berrettini (ieri invece k.o in finale contro Rude a Gstaad). Musetti ha intanto voluto dedicare il trionfo nell’ATP 500 di Amburgo alla nonna. “Voglio ringraziare anche mia nonna, penso sia stato il test migliore per un attacco di cuore. Ho un grande rapporto per lei. Questa vittoria è un bel test per un ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Lo sportivo hato la vittoria alla nonna Lorenzoè sbocciato. L’azzurro, classe 2002, nella giornata di ieri, 24 luglio ha vinto il suotorneo ATP 500 ad Amburgo. Il carrarese ha battuto in tre set, in un match non semplice, l’altro Next gen di talento, ovvero Carlos Alcaraz già numero 5 al Mondo. Da oggi, lunedì 25 luglio,sarà numero 31 al Mondo, con il sogno top ten che ora diventa tangibile. Un sogno che lo porrebbe allo stesso livello di Sinner e Berrettini (ieri invece k.o in finale contro Rude a Gstaad).ha intanto volutore il trionfo nell’ATP 500 di Amburgo alla nonna. “Voglio ringraziare anche mia nonna, penso sia stato il test migliore per un attacco di cuore. Ho un grande rapporto per lei. Questa vittoria è un bel test per un ...

SuperTennisTv : ???? L-O-R-E-N-Z-O ?? #Musetti chiude una fantastica settimana regalandosi il suo primo titolo #ATP nella sua prima f… - Coninews : MAGNIFICO LORENZO!!! ??? Sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo Lorenzo #Musetti supera in fina… - SuperTennisTv : ?? Quel momento in cui ti regali il primo titolo della carriera in un #ATP 500! ?? Lorenzo #Musetti è il 3° giocator… - 361_magazine : La dedica di #LorenzoMusetti - sportface2016 : #CroatiaOpenUmag | Primo turno #Cecchinato vs #Poljicak: a che ora e come seguirla -