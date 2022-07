Tennis, dopo la finale di Palermo Lucia Bronzetti rinuncia al WTA di Praga (Di lunedì 25 luglio 2022) dopo aver raggiunto la prima finale in carriera nel circuito WTA in quel di Palermo, uscendo però sconfitta per mano della rumena Irina-Camelia Begu, che ha meritatamente portato a casa il titolo, l’azzurra Lucia Bronzetti ha dato forfait per il WTA di Praga 2022. La combo prima finale e primo titolo in carriera in un WTA è stata soltanto sfiorata per la riminese, la quale ha in ogni caso raggiunto un gran risultato con il secondo posto al torneo siciliano e i programmi prevedevano la sua partecipazione al torneo internazionale presso la capitale della Repubblica Ceca. Quanto accaduto a Palermo ha però indotto l’azzurra a un ripensamento circa la pianificazione dei suoi prossimi appuntamenti: dunque Lucia Bronzetti non ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022)aver raggiunto la primain carriera nel circuito WTA in quel di, uscendo però sconfitta per mano della rumena Irina-Camelia Begu, che ha meritatamente portato a casa il titolo, l’azzurraha dato forfait per il WTA di2022. La combo primae primo titolo in carriera in un WTA è stata soltanto sfiorata per la riminese, la quale ha in ogni caso raggiunto un gran risultato con il secondo posto al torneo siciliano e i programmi prevedevano la sua partecipazione al torneo internazionale presso la capitale della Repubblica Ceca. Quanto accaduto aha però indotto l’azzurra a un ripensamento circa la pianificazione dei suoi prossimi appuntamenti: dunquenon ...

