Teatro Roma – Fino al 7 agosto l’Aventino ospita la ‘Pirandelliana 2022’ della Bottega delle Maschere

Leggi su italiasera

(Di lunedì 25 luglio 2022) Nell’ambitoXXVI edizione, è in scena la terze settimana con la compagnia teatrale ‘Lamachere’ che,al 7, è in scena nella Capitale, sul. Dunque, prosegue senza sosta il successoPirandelliana 2022 giunta alla terza settimana di programmazione. Il riconoscimento del pubblico estampa la rende unarassegne più apprezzate dell’Estatena. Un successo che si perpetua da ben 26 anni, connotandolo come l’evento più seguito in termini di spettatori anche per l’unicitàlocation in quello splendido gioiello naturale del GiardinoBasilica di ...