Tania Cagnotto e l'allenamento durissimo con Jury Chechi: "Così ci mettevo meno a prendere una medaglia" – VIDEO (Di lunedì 25 luglio 2022) "Certo che se mi avessi allenato un po' prima, magari ci mettevo meno di 20 anni a prendere una medaglia olimpica". L'ex tuffatrice Tania Cagnotto commenta Così le immagini del suo allenamento con Jury Chechi, pubblicate dalla stessa campionessa su Instagram. Esercizi durissimi, anche per chi vanta due medaglie ai Giochi olimpici e ben dieci ai Mondiali. L'ex ginnasta, che conquistò l'oro negli anelli ad Atlanta 1996, le risponde ironicamente: "menomale che hai fatto tuffi Tania…". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

