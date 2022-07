Talassemia | la Puglia punta sulle nuove terapie e sull’organizzazione della rete tra specialisti e medici di famiglia per una migliore qualità di vita del paziente

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Brindisi, 25 luglio 2022. Le mielodisplasie e la beta-sono patologie che comportano anemie severe trasfusione-dipendenti che, oltre a condizionare pesantemente ladei pazienti che ne sono affetti, hanno purtroppo un impatto rilevante sulla loro aspettativa di. Tanti ammalati, tante famiglie oggi stanno vivendo un momento di transizione grazie alla recente introduzione di una innovazione: verificano nei fatti i risultati importanti dello studio internazionale BELIEVE che ha dimostrato come con l’impiego del farmaco luspatercept, si riducono sensibilmente il numero di trasfusioni, dal 33 al 50%,nel 70% dei pazienti beta-talassemici gravi, e potrebbero essere liberi da trasfusioni per circa due mesi il 47% dei pazienti con sindrome mielodisplastica. Tutto ...