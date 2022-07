Tajani “Liste uniche con la Lega ipotesi mai esistita”

(Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La questione dei nomi è secondaria. Io non sono candidato a nulla, io non ho ambizioni, ho un leader che si chiama Silvio Berlusconi e toccherà a lui guidare Forza Italia e il centrodestra verso la vittoria. L’importante è vincere le elezioni, vinciamo la partita e poi vediamo chi alza la coppa”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, a Radio Anch’io su Rai Radio1. “Noi non abbiamo preclusioni nei confronti di nessuno”, ha aggiuntoche poi ha detto “Fare lecon laè unache non è mai, noi correremo con il nostro simbolo e lo faremo orgogliosamente. Noi non faremo mai nessuna lista, nè con lae nè con gli altri”. Quindi rivela: “Ci sarà in settimana l’incontro ...

rilancia il coordinatore azzurro. Per quanto riguarda il fronte leghista, Matteo Salvini ... come ogni anno dal 2020, al meeting di Comunione e liberazione a ridosso dalle chiusura delle...ROMA (ITALPRESS) – "La questione dei nomi è secondaria. Io non sono candidato a nulla, io non ho ambizioni, ho un leader che si chiama Silvio Berlusconi e toccherà a lui guidare Forza Italia e il cent ...Alcuni giornali ieri mattina hanno proposto la candidatura di Antonio Tajani quale aspirante premier per il centrodestra. A spingere verso il coordinatore nazionale di Forza Italia, secondo questi gio ...