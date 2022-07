Svolta Manchester United | Ronaldo cambia idea

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ennesimo capitolo della telenovela Cristiano: ora c’è stato un dietro front a sorpresa del giocatore Momento non facile per Cristiano. Dopo aver fatto trapelare a più riprese il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Se lo scorso anno, negli ultimi giorni di mercato, arrivò l'addio alla Juventus e il ritorno alUnited, in questo caso lapotrebbe arrivare qualche settimana prima. Cristiano ...Asad Khan , un medico diche ha il long Covid , ha affermato che i medici dovrebbero ... ha sottolineato, ribadendo che vuole che la ricerca vengapiù rapidamente : "nessuno dovrebbe ...Svolta in arrivo per Cristiano Ronaldo: sbarca in città e incontra il tecnico, il futuro sta per essere deciso ...Il futuro di Cristiano Ronaldo è ad un passo dalla svolta: trattative in corso, ecco dove giocherà l'anno prossimo.