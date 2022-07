Superbike, GP Repubblica Ceca 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario 29-31 luglio (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Gran Premio di Gran Bretagna di Superbike ha saputo regalarci tante emozioni, dal venerdì alla domenica, nel segno di uno straordinario Toprak Razgatlioglu, autore di una tripletta essendosi aggiudicato gara-1, Superpole Race e gara-2, rilanciandosi così in classifica. Adesso in vista c’è il Gran Premio di Repubblica Ceca 2022, che si terrà da venerdì 29 a domenica 31 luglio con il consueto programma con le tre sessioni di prove libere tra il venerdì e il sabato, la Superpole, gara-1, Superpole Race e per finire, a conclusione di un entusiasmante weekend, gara-2. Da un lato Razgatlioglu vorrà continuare sulla scia degli ottimi risultati del GP britannico (praticamente perfetto per il turco Campione del Mondo in carica), dall’altro cerca riscatto Alvaro Bautista, senza ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Gran Premio di Gran Bretagna diha saputo regalarci tante emozioni, dal venerdì alla domenica, nel segno di uno straordinario Toprak Razgatlioglu, autore di una tripletta essendosi aggiudicato gara-1, Superpole Race e gara-2, rilanciandosi così in classifica. Adesso in vista c’è il Gran Premio di, che si terrà da venerdì 29 a domenica 31con il consuetocon le tre sessioni di prove libere tra il venerdì e il sabato, la Superpole, gara-1, Superpole Race e per finire, a conclusione di un entusiasmante weekend, gara-2. Da un lato Razgatlioglu vorrà continuare sulla scia degli ottimi risultati del GP britannico (praticamente perfetto per il turco Campione del Mondo in carica), dall’altro cerca riscatto Alvaro Bautista, senza ...

F1ingenerale_ : Superbike | GP Repubblica Ceca 2022 – Anteprima ed Orari TV delle gare di Most [SKY & TV8] - MotorcycleSp : Il round in Repubblica Ceca porta la carovana del Campionato del Mondo Superbike al Most Autodrome p... #WSBK #WSBK… -