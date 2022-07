Su Netflix “The gray men”, se gli americani si limitassero a fare gli action staremmo tutti meglio… (Di lunedì 25 luglio 2022) Eh, sì, si muore dal caldo e forse è preferibile una buona nuotata ad un film, sempre che non ci sia in un’arena estiva serale con una buona previsione di fresco. Ma a quelli che non ne hanno la possibilità o che sono fanatici dello streaming ad ogni costo consigliamo la visione di “The gray men” – dal 22 luglio su Netflix – che è la pellicola action migliore che abbiamo visto in quest’anno nefando di guerra e pandemia. I registi – i fratelli americani Joe ed Anthony Russo – hanno tratto questo film dalla serie di romanzi omonimi dello scrittore Mark Greaney. Sierra Six (l’ex galeotto Court Gentry; Ryan Gosling) è un agente che fa parte di una struttura segreta della Cia utilizzata per obiettivi al di sopra ed al di sotto di qualsiasi idea della legalità. La struttura è stata creata dal funzionario Donald Fitzroy ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022) Eh, sì, si muore dal caldo e forse è preferibile una buona nuotata ad un film, sempre che non ci sia in un’arena estiva serale con una buona previsione di fresco. Ma a quelli che non ne hanno la possibilità o che sono fanatici dello streaming ad ogni costo consigliamo la visione di “Themen” – dal 22 luglio su– che è la pellicolamigliore che abbiamo visto in quest’anno nefando di guerra e pandemia. I registi – i fratelliJoe ed Anthony Russo – hanno tratto questo film dalla serie di romanzi omonimi dello scrittore Mark Greaney. Sierra Six (l’ex galeotto Court Gentry; Ryan Gosling) è un agente che fa parte di una struttura segreta della Cia utilizzata per obiettivi al di sopra ed al di sotto di qualsiasi idea della legalità. La struttura è stata creata dal funzionario Donald Fitzroy ...

