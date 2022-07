Stray: Guida Completa (Di lunedì 25 luglio 2022) Se state giocando a Stray e siete rimasti bloccati, allora vi trovate nel posto giusto, perchè oggi vogliamo condividere con voi la Guida Completa, che include sia tutti i codici di porte e casseforti ma anche come risolvere alcuni rompicapo. Codici porte e casseforti per Stray Partiamo prima di tutto dai codici da inserire per lo sblocco di porte e casseforti, dove al loro interno troverete collezionabili utili per Completare l’avventura al 100%. Quindi i codici sono: Capitolo 3 – Codice Porta: 3748 Capitolo 4 – Codice Cassaforte: 1283 Capitolo 6 – Codice Porta: 2511 Capitolo 10 – Codice Cassaforte: 8542 Vi basterà interagire con il terminale e inserirli quando richiesto. Dove trovare il Super Spirit Detersivo in Stray Nelle prime fasi dell’avventura ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 25 luglio 2022) Se state giocando ae siete rimasti bloccati, allora vi trovate nel posto giusto, perchè oggi vogliamo condividere con voi la, che include sia tutti i codici di porte e casseforti ma anche come risolvere alcuni rompicapo. Codici porte e casseforti perPartiamo prima di tutto dai codici da inserire per lo sblocco di porte e casseforti, dove al loro interno troverete collezionabili utili perre l’avventura al 100%. Quindi i codici sono: Capitolo 3 – Codice Porta: 3748 Capitolo 4 – Codice Cassaforte: 1283 Capitolo 6 – Codice Porta: 2511 Capitolo 10 – Codice Cassaforte: 8542 Vi basterà interagire con il terminale e inserirli quando richiesto. Dove trovare il Super Spirit Detersivo inNelle prime fasi dell’avventura ...

PlayStationBit : ?? Per i platinatori di oggi e di domani, la guida ai trofei di #Stray è disponibile sul nostro forum. Fatene buon u… - 4NewsItalia : In questa terza guida di Stray vi mostriamo come finire il gioco in meno di due ore per ottenere il trofeo oro 'Vel… - Gameofgirls_HF : Come risolvere l'enigma della cassaforte - STRAY - Video Guida ITA - Gameofgirls_HF : Come ottenere il trofeo TELEGATTO - STRAY - Video Guida ITA - GiocareOra : Dov'è Clementine a Stray? Guida alla posizione Clementina -